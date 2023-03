ZN: Migranti v Libiji mučeni in prisiljeni v spolno suženjstvo

Ženeva, 27. marca - Številni migranti, ki so med potjo v Evropo obtičali v Libiji, so podvrženi zločinom proti človečnosti, ugotavlja danes objavljena analiza neodvisne misije Združenih narodov za ugotavljanje dejstev v Libiji. Med drugim so po ugotovitvah misije migranti v Libiji deležni mučenja in prisiljeni v spolno suženjstvo.