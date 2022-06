Migranti v Libiji žrtve spolnih zlorab

Ženeva, 29. junija - Neodvisna misija ZN za ugotavljanje dejstev v Libiji je danes sporočila, da so migranti, ki so pridržani v Libiji, izpostavljeni grozljivim zlorabam, pri čemer so zlasti ženske izpostavljene spolnemu nasilju v zameno za hrano. Po njihovih podatkih se v državi najverjetneje dogajajo zločini proti človečnosti.