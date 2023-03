Noveli zakona o zaposlovanju zelena luč na pristojnem odboru DZ

Ljubljana, 24. marca - Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide je z desetimi glasovi za in štirimi proti danes potrdil dopolnjeni vladni predlog zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev. Predlog zakona, katerega obravnava poteka po nujnem postopku, bo DZ obravnaval na izredni seji prihodnji teden.