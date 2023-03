V Berlinu referendum o pospešitvi ukrepov za dosego podnebne nevtralnosti ni uspel

Berlin, 26. marca - V Berlinu je danes potekal referendum o pospešitvi ukrepov za podnebno nevtralnost, in sicer že z letom 2030 in ne šele leta 2045, kot predvideva trenutni načrt mestnih oblasti. Referendum ni uspel zaradi prenizkega števila volivcev na referendumu, čeprav so ambicioznejši cilji dobili večinsko podporo, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.