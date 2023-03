V Berlinu referendum o pospešitvi podnebne nevtralnosti

Berlin, 26. marca - V Berlinu danes poteka referendum, na katerem prebivalci odločajo, ali naj prestolnica postane podnebno nevtralna do leta 2030 in ne do leta 2045, kot trenutno načrtujejo oblasti. Da bo referendum o pospešitvi podnebne nevtralnosti uspel, bo poleg večine zanjo moralo glasovati vsaj 25 odstotkov volilnih upravičencev oz. 608.000 ljudi.