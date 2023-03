Golob o zahtevah kmetov: Najti moramo ravnovesje in si zastaviti dovolj dolge roke

Ljubljana/Renče, 25. marca - Težave pri kmetovanju na posebnih območjih trajajo že več let, gre za konflikt med varovanjem okolja in izkoriščanjem narave tudi za intenzivno kmetijstvo, se je na zahteve kmetov na petkovem protestu danes odzval premier Robert Golob. "Najti moramo pravo ravnovesje in si zastaviti dovolj dolge roke," je dodal.