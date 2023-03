Po več krajih danes opozorilni protest kmetov

Ljubljana, 24. marca - Zaradi nezadovoljstva, vrste zahtev do kmetov in perečih težav v kmetijstvu Sindikat kmetov Slovenije danes ob 13. uri na več lokacijah po Sloveniji organizira opozorilni protestni shod. Še prej bodo predstavniki sindikata in nekaterih drugih nevladnih organizacij s področja kmetijstva zahteve prebrali tudi pred državnim zborom.