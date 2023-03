Pirc Musar na sprejemu za veleposlanice pri ZN o vlogi žensk pri družbenih spremembah

New York, 24. marca - Predsednica republike Nataša Pirc Musar je zadnji dan obiska v New Yorku, kjer se je udeležila konference ZN o vodi, na sprejemu za veleposlanice pri ZN in namestnice veleposlanikov izpostavila vlogo žensk pri družbenih spremembah. Imela je tudi več dvostranskih pogovorov, na katerih so ocenili, da ZN potrebujejo reden medvladni dialog o vodi.