Pirc Musar v New Yorku poudarila pomen mednarodnega sodelovanja

New York, 24. marca - Predsednica republike Nataša Pirc Musar je ob robu konference ZN o vodi v New Yorku dejala, da se Slovenija mora pri vprašanjih v zvezi z vodo obrniti v mednarodno okolje in sodelovati. "Naše znanje lahko prodamo mnogim," je povedala v četrtkovem pogovoru s slovenskimi dopisniki iz ZDA.