Italijanski zdravniki slepemu moškemu delno povrnili vid

Torino, 24. marca - V Italiji so zdravniki 83-letnemu slepemu moškemu po prelomni operaciji delno povrnili vid. Bolniku, ki je bil popolnoma slep zaradi različnih bolezni, so vid povrnili s postopkom transplantacije celotne očesne površine iz enega v drugo oko, so danes sporočili zdravniki v bolnišnici v Torinu, kjer so poseg, prvi te vrste na svetu, opravili.