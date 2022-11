Italijanki odstranili več kot 70 kilogramov težak tumor

Rim, 1. novembra - Mladi Italijanki so v bolnišnici v Torinu uspešno odstranili več kot 70 kilogramov težak tumor, so danes sporočili iz torinske bolnišnice Molinette na severu Italije. Poudarili so, da je to najtežji tumor, ki so ga doslej zabeležili v medicinski literaturi. Tehtal je več od pacientke, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.