Ameriški vojaški pogodbenik ubit v napadu drona v Siriji, ZDA izvedle protinapade

Alep/Washington/London, 24. marca - V napadu brezpilotnega letalnika na severovzhodu Sirije je umrl ameriški pogodbenik, pet pripadnikov ameriške vojske in še en pogodbenik pa so bili poškodovani, je v četrtek sporočil Pentagon. Obrambno ministrstvo ZDA je pozneje potrdilo, da so odgovorili z lastnimi napadi na tarče v Siriji, v katerih naj bi umrlo 11 proiranskih borcev.