Oborožene sile ZDA v operaciji v Siriji ubile enega človeka

Damask, 6. oktobra - Ameriške oborožene sile so izvedle operacijo na območju pod nadzorom sirskih vladnih enot na severovzhodu Sirije, pri čemer so ubile eno osebo in aretirale še najmanj dve. To je bila prva tovrstna vojaška operacija ZDA na območjih pod nadzorom sirske vlade, poročajo tuje tiskovne agencije.