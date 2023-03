NSi zaradi okoljskih omejitev pri kmetovanju zahteva sklic nujne seje odbora DZ

Ljubljana, 24. marca - NSi zaradi okoljskih omejitev pri kmetovanju in posledično pri zagotavljanju prehranske samooskrbe zahteva sklic nujne seje odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor. Med razlogi za sklic je poslanka NSi Iva Dimic danes navedla po njenem pavšalno določena območja ukrepov, povezanih z okoljsko občutljivim trajnim travinjem in mokrišči.