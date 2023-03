Vrh EU podprl dobavo milijona izstrelkov Ukrajini

Bruselj, 23. marca - Voditelji držav članic EU so danes podprli ponedeljkov dogovor zunanjih in obrambnih ministrov držav članic o dobavi milijona topniških izstrelkov Ukrajini v prihodnjih 12 mesecih. Pozdravili so tudi pogajanja o konvenciji o mednarodnem sodelovanju pri pregonu vojnih zločinov, ki jih bo maja gostila Slovenija.