Dnevnik o obrambi (23. 3.)

Ljubljana, 22. marca - Anže Lebinger v komentarju (Ne)smiselnost večanja obrambnih izdatkov piše o poslancih DZ, ki so podprli resolucijo o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040. Avtor meni, da sta vojska in orožje stičišče, kjer sta se koalicija in opozicija za silo poenotili.