Finance o davčnih napovedih (23. 3.)

Ljubljana, 22. marca - Tanja Smrekar v komentarju Kako bo Golob plačal vse obljube in apetite? piše o davčnih spremembah, ki jih napoveduje vlada Roberta Goloba. Avtorica meni, da je nemogoče načrtovati in vedeti, koliko bodo podjetniki imeli čez leto dni, v kakšnem okolju bodo poslovali in živeli, sprašuje pa se, kaj vse namerava vlada obdavčiti kot premoženje.