Občani Raven na Koroškem lahko do 3. marca podajo pripombe na predlog proračuna

Ravne na Koroškem, 18. februarja - Svetniki Občine Ravne na Koroškem so minuli teden potrdili predlog letošnjega proračuna občine, hkrati pa sprejeli sklep, da se o predlogu opravi še javna razprava. Tako imajo občani do 3. marca čas podati pripombe in predloge v zvezi z načrtovanim proračunom. Proračun je sicer okrnjen v primerjavi z lani, zadolženost občine pa precejšnja.