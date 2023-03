Macron vztraja pri sporni pokojninski reformi

Pariz, 22. marca - Francoski predsednik Emmanuel Macron je danes v pogovoru za francoski televiziji TF1 in France 2 zatrdil, da bo sporna pokojninska reforma "nadaljevala demokratično pot". Dejal je, da mora stopiti v veljavo do konca leta, in vztrajal, da je kljub protestom po vsej državi nujna. Sindikati so se že odzvali s kritiko in pozivi k novim protestom.