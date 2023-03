V Franciji protesti zaradi potrditve pokojninske reforme

Pariz, 16. marca - V več mestih po Franciji poročajo o protestih, potem ko je vlada z uporabo ustavnega instrumenta danes sama sprejela pokojninsko reformo, ki med drugim predvideva zvišanje upokojitvene starosti z 62 na 64 let. Sindikati so napovedali nadaljevanje protestov in stavk, za 23. marec po vsej državi, poročajo tuje tiskovne agencije.