Začenja se gradnja Vilharie

Ljubljana, 22. marca - V Ljubljani so danes simbolično obeležili začetek gradnje trajnostne poslovne stavbe Vilharia ob Vilharjevi cesti. Kot so poudarili pri investitorju, slovaški družbi Corwin, želijo z njo postaviti mejnik na slovenskem trgu poslovnih stavb. Projekt predstavlja revitalizacijo degradiranega zemljišča, o čemer so pozneje govorili tudi na okrogli mizi.