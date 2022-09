Corwin in Hartenberg v Ljubljani z novim velikim nepremičninskim projektom

Ljubljana, 15. septembra - Slovaški Corwin in češki Hartenberg Holding sta v zaključni fazi postopka pridobitve zemljišča v ožjem mestnem jedru Ljubljane. Kot so pojasnili, se aktivnosti nanašajo na območje ob Šmartinski cesti v obsegu skoraj 40.000 kvadratnih metrov, kjer načrtujejo javne, stanovanjske in poslovne prostore. Kupnina znaša 25,15 milijona evrov.