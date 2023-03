Na zaključnem dogodku projekta Misija: Triglavski ledenik v Peking osvetlili pomembno vlogo ledenikov

Ljubljana, 22. marca - Na svetovni dan voda je danes simbolično potekal zaključni dogodek projekta Misija: Triglavski ledenik v Peking. Sodelujoči pri projektu so osvetlili pomembno vlogo ledenikov, katerih izginotje vpliva tudi na vire pitne vode, hkrati pa so tudi vidni pokazatelj posledic podnebnih sprememb. V luči tega so pozvali k hitrejšemu ukrepanju vseh.