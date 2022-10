Vodja meritev slovenskih ledenikov: oba sta se močno skrčila in stanjšala

pripravila Lea Udovč

Ljubljana, 28. oktobra - Znani so rezultati meritev Triglavskega ledenika in ledenika pod Skuto, ki so bile letos bolj obsežne, saj so poleg površine merili tudi debelino in prostornino ledenikov. Meritve so pokazale, da sta se ledenika močno skrčila in stanjšala, k čemur je pripomogla kombinacija snežnih in temperaturnih razmer, je povedal vodja raziskav Miha Pavšek.