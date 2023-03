Severna Koreja naj bi izstrelila več manevrirnih raket

Seul, 22. marca - Severna Koreja je po navedbah južnokorejskega generalštaba danes izstrelila več strateških manevrirnih raket, ki so padle v Japonsko morje. To je najnovejša izstrelitev raket, potem ko sta Južna Koreja in ZDA prejšnji teden začeli z desetdnevnimi vojaškimi vajami pod imenom Ščit svobode, ki bodo predvidoma potekale do četrtka.