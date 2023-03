Po potresu v Afganistanu in Pakistanu več kot deset smrtnih žrtev

Islamabad/Kabul, 22. marca - Zaradi močnega potresa z magnitudo med 6,5 in 6,8, ki je v torek stresel Pakistan in Afganistan, je skupaj umrlo najmanj 13 ljudi, več kot 100 pa je bilo poškodovanih, so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa danes sporočili predstavniki oblasti v obeh državah.