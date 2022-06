Konec iskalnih akcij po potresu v Afganistanu

Kabul, 25. junija - Afganistanke oblasti so končale s prvo fazo reševanja po uničujočem sredinem potresu, ki je terjal več kot 1000 smrtnih žrtev. Reševalci so tako končali z iskalnimi akcijami, vzpostavljena pa so bila začasna zatočišča. Vsi, ki so utrpeli poškodbe, so bili prepeljani v bolnišnice, poroča nemška tiskovna agencija dpa.