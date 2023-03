Xi končal obisk v Moskvi

Moskva, 22. marca - Kitajski predsednik Xi Jinping je danes zapustil Moskvo in po treh dneh zaključil svoj prvi obisk v Rusiji po začetku ruske invazije na Ukrajino. Med obiskom sta skupaj z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom med drugim napovedala novo obdobje v odnosih med državama in podpisala sporazum o razširitvi strateškega partnerstva do leta 2030.