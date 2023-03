ZDA pozvale Xija k prizadevanjem za ustavitev ruskih vojnih zločinov v Ukrajini

Washington, 21. marca - ZDA so pozvale kitajskega predsednika Xi Jinpinga, naj med obiskom v Moskvi uporabi svoj vpliv in si prizadeva za ustavitev ruskih vojnih zločinov v Ukrajini. Prav tako so poudarile, da zgolj prizadevanja za prekinitev ognja ne bodo dovolj in da bi moral Xi svojega ruskega kolega Vladimirja Putina pozvati k umiku enot iz Ukrajine.