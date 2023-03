Raziskovalci dosegli pomemben napredek pri razvoju genskega zdravljenja za Cockayne sindrom

Ljubljana, 21. marca - Portugalski raziskovalci, ki razvijajo gensko terapijo za Cockayne sindrom - tip B, ki ga ima deklica Karolina, so dosegli pomemben napredek pri razvoju zdravljenja. Uspešno so preizkusili virusni vektor, ki vsebuje zdravo kopijo gena ERCC6, ki je okvarjen pri Karolinini bolezni, v laboratorijskih celicah, so sporočili iz društva Viljem Julijan.