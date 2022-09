V podporo "malim borcem" zbrali več kot 50.000 evrov

Ljubljana, 19. septembra - Na petkovem dobrodelnem koncertu v ljubljanskih Križankah, ki ga je organiziralo društvo Viljem Julijan, so uspeli zbrati skoraj 53.000 evrov. Vsa zbrana sredstva bodo namenili otrokom z redkimi boleznimi, so danes sporočili organizatorji. Na koncertu so otrokom podelili tudi posebne medalje za borbenost in pogum.