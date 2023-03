Stoltenberg pozdravlja rast obrambnih izdatkov, pričakuje ambicioznejše zaveze

Bruselj, 21. marca - Evropske članice zveze Nato in Kanada so lani že osmo leto zapored zvišale izdatke za obrambo, je ob predstaviti letnega poročila zavezništva v Bruslju povedal generalni sekretar Jens Stoltenberg. Pozdravil je napore članic, a je treba po njegovem mnenju storiti še več in hitreje. Od julijskega vrha voditeljev pričakuje ambicioznejše zaveze.