Koalicija in opozicija razdeljeni glede predloga novele zakona o digitalni vključenosti

Ljubljana, 21. marca - Poslanke in poslanci so na današnji redni seji obravnavali predlog novele zakona o digitalni vključenosti. V koaliciji so prepričani, da odpravlja diskriminatornost veljavnega zakona, v opoziciji pa menijo, da je novela nepotrebna, glede na to, da je v pripravi nov celovit zakon. DZ bo o predlagani noveli glasoval v sredo.