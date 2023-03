V okviru projekta PoLJUBA lani zadnja sezona gojenja barjanskega okarčka

Ljubljana, 21. marca - Peto leto projekta PoLJUBA je minilo v znamenju nadaljevanja ukrepov za izboljšanje stanja mokrotnih travnikov na območju Ljubljanskega barja in zadnje sezone gojenja barjanskega okarčka. Zaključeni so bili še zadnji postopki odkupov kmetijskih zemljišč, tokrat za obnovo travnikov z modro stožko in travnikov za strašničinega mravljiščarja.