V skupno naročilo streliva za Ukrajino 18 držav

Bruselj, 20. marca - Zunanji in obrambni ministri članic EU so se danes dogovorili o nadaljnjih dobavah streliva Ukrajini, ki vključuje tudi skupne nabave. Skupnemu naročilu se je pridružilo 18 držav, 17 članic EU in Norveška, so sporočili v Bruslju. V skladu z dogovorom bo EU Ukrajini v prihodnjih 12 mesecih dobavila milijon izstrelkov. Kijev je dogovor že pozdravil.