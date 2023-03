Putin obiskal Mariupolj

s podrobnostmi po celotni vesti

Moskva, 19. marca - Ruski predsednik Vladimir Putin je obiskal mesto Mariupolj na jugu Ukrajine, ki so ga ruske sile po hudih bojih zavzele maja lani. Kot so danes sporočili iz Kremlja, je Putin v mesto poletel s helikopterjem, ogledal pa si ga je z avtomobilom in peš ter govoril z ljudmi.