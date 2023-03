Slovenci v ameriškem Bethlehemu z zadnjo mašo pred zaprtjem cerkve

New York, 19. marca - Slovenski Američani v pensilvanskem Bethlehemu so imeli v soboto verjetno zadnjo mašo v svoji cerkvi sv. Jožefa. To je skušala nadškofija Allentown zapreti že pred 15 leti, vendar je Vatikan po pritožbi odločil drugače, zdaj pa naj bi jo zaradi pomanjkanja sredstev dokončno zaprli.