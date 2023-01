V ameriškem Bethlehemu po katoliški zapirajo tudi slovensko protestantsko cerkev

piše dopisnik STA iz New Yorka Robi Poredoš

New York, 18. januarja - Slovenska protestantska skupnost v ameriškem Bethlehemu v zvezni državi Pensilvanija bo kmalu ostala brez svoje več kot 110 let stare cerkve sv. Janeza, ki je naprodaj. Slovenski priseljenci katoliške vere so si začasen obstoj svoje cerkve sv. Jožefa v Bethlehemu izborili s tožbo v Vatikanu.