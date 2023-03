Vučić in Kurti dosegla dogovor o aneksu o uveljavitvi sporazuma

Ohrid, 18. marca - Kosovo in Srbija sta danes prišla do dogovora o aneksu za izvajanje sporazuma za normalizacijo odnosov, je zvečer sporočil visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell ob koncu srečanja srbskega predsednika Aleksandra Vučića in kosovskega premierja Albina Kurtija. Pogovori v Ohridu so trajali dvanajst ur.