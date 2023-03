Vučić in Kurti v soboto o izvajanju sporazuma o normalizaciji odnosov

piše dopisnica STA iz Zagreba Tina Bernik

Bruselj/Beograd/Priština, 17. marca - Srbski predsednik Aleksandar Vučić in kosovski premier Albin Kurti bosta v soboto v Ohridu v okviru dialoga nadaljevala pogovore o izvajanju sporazuma o normalizaciji odnosov med Beogradom in Prištino. Predstavniki EU in ZDA so v minulih dneh s pozivi k dogovoru povečevali pritisk na obe strani, a podpisa sporazuma v Ohridu še ne pričakujejo.