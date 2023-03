Fajon in Tajani za reševanje vprašanja nezakonitih migracij na ravni EU

Ljubljana, 17. marca - Zunanja ministrica Tanja Fajon in njen italijanski kolega Antonio Tajani sta se na današnjih pogovorih v Ljubljani zavezala k nadaljnjemu sodelovanju med Slovenijo in Italijo glede nezakonitih migracij. Kot sta povedala na novinarski konferenci po srečanju, se strinjata, da bi morali to vprašanje rešiti na ravni Evropske unije.