Na avstrijskem Koroškem novi primeri groženj z bombo

Celovec, 17. marca - Na avstrijskem Koroškem so danes znova zabeležili več groženj z bombo, med drugim v šolah. Gre za nadaljevanje niza primerov, ki so jih v tej avstrijski deželi zabeležili od prejšnjega torka, skupno jih je bilo doslej enajst, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Med drugim so grožnje v torek prejeli tudi na slovenski gimnaziji v Celovcu.