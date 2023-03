Na slovenski gimnaziji v Celovcu grožnja z bombo

Celovec, 14. marca - Na slovenski gimnaziji v Celovcu so danes prejeli grožnjo z bombo. Grozilno sporočilo v slovenščini so odkrili na enem od stranišč. Po besedah tiskovne predstavnice policije so šolo evakuirali, vseh 500 dijakov pa so odpeljali v bližnjo športno dvorano, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Policija je šolo preiskala, a ni našla eksploziva.