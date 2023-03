Na celovški Univerzi Alpe-Jadran razstava o slovenskih zemljepisnih imenih na avstrijskem Koroškem

Celovec, 21. marca - V univerzitetni knjižnici Univerze Alpe-Jadran v Celovcu je vse do 30. aprila na ogled potujoča dvojezična razstava celovškega Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik z naslovom Pokrajina in identiteta - Zemljepisna imena kot nesnovna kulturna dediščina.

Razstava v univerzitetni knjižnici je nekaj posebnega, saj poleg predstavitve Kulturnega portala ledinskih in hišnih imen (FluLed) svoje projekte predstavljajo tudi študenti Inštituta za slavistiko, ki so se v sklopu jezikoslovnega seminarja povezali z Inštitutom Urban Jarnik ter raziskovali slovenska zemljepisna imena na avstrijskem Koroškem, na spletni strani poroča slovensko uredništvo avstrijske ORF.

Na razstavi so na ogled tudi zemljevidi, ki jih je Inštitut Urban Jarnik izdal v zadnjih letih.

Avtorici razstave sta vodja Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik Martina Piko Rustia in strokovna sodelavka Uši Sereinig.

Slovenska ledinska in hišna imena so od leta 2010 vpisana na avstrijski Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine. Zaradi sodobne obdelave velikih površin v kmetijstvu in opuščanja kmetij je koroškim hišnim in ledinskim imenom, ki poimenujejo najmanjše geografske enote, pretila velika nevarnost, da bi utonila v pozabo.

Imena se navezujejo na pojave v naravi in kulturni krajini ali na zgodovinske dogodke, zato so bistven del jezikovne in kulturne identitete koroških Slovencev in tudi nemško govorečih prebivalcev te regije, je objavljeno na spletni strani Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik.

Na portalu FluLed, ki je dostopen prek povezave www.ledinskaimena.si, so zbrani vsi podatki in interaktivni spletni zemljevid z iskalno funkcijo ter zvočnimi primeri.

Poleg Celovca je razstava doslej gostovala v pliberškem Kulturnem domu v Pliberku, na Slovenski gimnaziji v Celovcu ter v Kamniku.