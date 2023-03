Mladim izobraževalni video o virih energije

V videu, ki so ga pripravili ob podpori operaterja prenosnega elektroomrežja Eles in v sodelovanju z mladimi iz Mladinskega sveta Slovenije, se sprašujejo, ali in kako nam lahko v Sloveniji uspe defosilizacija energetike in prehod na nizkoogljične vire energije, kot so obnovljivi viri energije in jedrska energija.

Pri odgovorih se naslanjajo na statistične podatke in ugotovitve strategije razvoja elektroenergetskega sistema Slovenije do leta 2050, ki jo je pripravila delovna skupina sveta za razvoj pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (SAZU), so sporočili iz društva.

V videu, ki je objavljen na naslovu sta.si/qkcPor, kot strokovnjaka sodelujeta namestnica generalnega direktorja Statističnega urada RS Mojca Suvorov ter generalni direktor družbe Gen energija in član delovne skupine sveta za razvoj pri SAZU Dejan Paravan.

Če želimo, da naš svet poganja energija, ki ne škodi planetu, je treba v akcijo, ugotavljajo v zaključku posnetka in povzemajo besede avtorja svetovne uspešnice Trajnostna energija - brez razgretega ozračja Davida JC MacKaya: "Odločiti se moramo za načrt, ki se izide. Takšen načrt je mogoče narediti, ne bo pa preprosto. Prenehajmo govoriti z ne in začnimo odgovarjati z da. Ustavimo ves ta cirkus in začnimo graditi!"