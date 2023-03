Celodnevna stavka zaradi železniške nesreče v Grčiji ohromila javni prevoz

Atene, 16. marca - V Grčiji danes poteka celodnevna stavka prometnih delavcev zaradi napak in sistemskih težav, ki so privedle do smrtonosne železniške nesreče pri Larisi v začetku meseca. Zaradi stavke je v veliki meri ohromljen promet po državi. Ob stavki potekajo tudi protesti, ki se jih je udeležilo več deset tisoč ljudi. Prišlo je tudi do spopadov s policijo.