Protesti po železniški nesreči v Grčiji ne pojenjajo

Atene, 12. marca - V Grčiji se je danes znova zbralo na tisoče ljudi, ki so izrazili svojo jezo in razočaranje nad oblastmi zaradi tragične železniške nesreče, v kateri je konec februarja umrlo 57 ljudi. V Atenah so protestniki pred poslopjem parlamenta vzklikali, da ne bodo pozabili niti odpustili, poroča francoska tiskovna agencija AFP.