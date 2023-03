SPÖ in ÖVP na avstrijskem Koroškem začeli koalicijska pogajanja

Celovec, 16. marca - Po deželnih volitvah na avstrijskem Koroškem 5. marca so se danes začela koalicijska pogajanja med socialdemokrati (SPÖ) in ljudsko stranko (ÖVP). Stranki, ki v tej deželi vladata skupaj že od leta 2013, se dogovarjata o nadaljevanju sodelovanja, ki naj bi ga dorekli do ustanovne seje deželnega zbora, ki bo najkasneje 13. aprila.