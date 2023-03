Koroški socialdemokrati kljub uspehu utrpeli izgube, Zeleni znova neuspešni

Celovec, 5. marca - Socialdemokrati (SPÖ) so na današnjih deželnih volitvah na Koroškem ostali najmočnejša stranka, a so zabeležili precej slabši izid od pričakovanega. Glede na zadnje projekcije so prejeli okoli 39 odstotkov glasov in tako ostali pod 40-odstotnim pragom. Zelenim vstop v deželni zbor v Celovcu ni uspel.