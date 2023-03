SDS na seji odborov DZ ostro proti kanalu C0

Ljubljana, 15. marca - Odbora DZ za notranje zadeve in za infrastrukturo na zahtevo poslanske skupine SDS danes razpravljata o dogajanju v zvezi z gradnjo kanala C0. V SDS so prepričani, da bi moralo ministrstvo za naravne vire in prostor gradnjo kanala zadržati, saj da predstavlja nedopustno tveganje za pitno vodo. Koalicija medtem vztraja, da so razmere pod nadzorom.